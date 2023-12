Antonio Dikele Distefano | curiosità e vita privata dello scrittore e regista

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 dicembre 2023), è uno, nonchè direttore di Esse Magazine ed ha lanciato nel 2021 la sua prima serie Netflix, Zero, seguita l’anno successivo dal primo film, Autumn Beat su Prime Video Il giornalista sarà tra oggi ad “Amici” in onda dalle 14:00 su Canale 5, dove sarà tra i giudici di una gara di canto tra gli allievi del talent show condotto da Maria De Filippi. Nato in una famiglia da genitori di origini angolane a Busto Arsizio, trascorre l’infanzia e l’adolescenza a Ravenna, nutrendo una grande passione per il rap. Prova a muoversi nel mondo musicale ma senza successo: al tempo stesso inizia a scrivere facendosi notare sui social, quando nel 2014 debutta nell’editoria con il romanzo Fuori piove dentro pure passo a prenderti?, pubblicato in maniera indipendente nel 2014. A seguito di questo ...