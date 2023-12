Anticipazioni Gf | Federico si gioca la carta della coppia

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 17 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Scopriamo cosa è accaduto sulla relazione tra Greta enell’ultima puntata del Grande Fratello: strategie o reale voglia di confronto? Occhi puntati sul Grande Fratello, che dopo la serata di sabato ha cambiato gli equilibri nella casa, soprattutto per Greta Rossetti, che ha dovuto attutire un duro colpo. Convinta di poter correre dopo il Gf tra le braccia di Mirko Brunetti, dopo che questo ha dichiarato di aver chiuso con Perla. Le sue aspettative sono state distrutte dalle sue parole in diretta nazionale. (adsbygoogle = window.adsbygoogle ).push({}); Le parole del modello Ad ...