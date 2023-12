Angola | i convocati per la Coppa d’Africa | due giocano in Serie A

Leggi su calcionews24

(Di domenica 17 dicembre 2023) Convocazioni: le scelte del Ct Pedro Goncalves per la. Ecco la lista completa per la competizione E’ arrivata ufficialmente la comunicazione definitiva circa i giocatori selezionati dal CT Pedro Goncalves. Sono uscite le convocazioni dell’, che coinvolgono da vicino il Cagliari di Claudio Ranieri circa la scelta sul classe 2002 Zito Luvumbo per la. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federac?a?ona Futebol (@faf) L’attaccante dei rossoblù è una delle pedine principali del commissario tecnico, il quale l’ha chiamato al pari dell’attaccante della Fiorentina M’Bala Nzola.