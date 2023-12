Angelo Becciu è stato condannato in primo grado | è la prima volta che un cardinale viene processato da un tribunale laico

(Di domenica 17 dicembre 2023) Il, ex prefetto della Congregazione per le cause dei santi ed ex sostituto per gli Affari generali della segreteria di(il più importante organo di governo della Chiesa cattolica), èina cinque anni e sei mesi di reclusione e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici daldiistanza della Città del Vaticano.per peculato (cioè appropriazione di denaro pubblico), in un complesso caso che ha riguardato la gestione dei fondi del Vaticano chee altri, secondo la sentenza, avrebbero usato in maniera illecita o per perseguire i propri ...

Judges delivered verdicts in the Vatican's financial corruption trial on Saturday sentencing Cardinalto more than five years in prison and convicting five other defendants to similar jail sentences for financial crimes., the pope's former chief of staff, is the highest ranking ...

Dopo 2 anni e mezzo di udienze, alla fine il cardinale Becciu è stato condannato a 5 anni e 6 mesi per la mala gestione dei fondi in Vaticano.

Becciu tra Osservatore Romano e Avvenire

La condanna e l'interdizione di Becciu non è finita sulla prima pagina dell’unico quotidiano del Vaticano, l'Osservatore Romano.