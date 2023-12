Ancora un incidente sulle strade sannite | un ferito trasportato al San Pio

Leggi su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minutounstradale nel Sannio. A circa 16 ore dalla tragedia avvenuta sulla Fondo Valle Isclero con due giovani vite spezzate, un altro sinistro si è consumato con esiti meno gravi sulla Telesina, all'altezza dello svincolo di Paupisi al km 52. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinierib sono venuti a collisione una Citroen C3 e una Lancia Y. Su quest'ultima vettura viaggiavano tre persone di origini pugliesi, nessuna, stando ai primi rilievi, avrebbe avuto conseguenze fisiche a seguito dell'impatto. Una persona, che era a bordo della Citroen, è rimasta ferita ed è stata dunque trasportata con una ambulanza del 118 al San Pio. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme oltre all'arma e al personale del 118