Ammiro FdI e Giorgia Meloni | l' avete riconosciuta? Alto tradimento a sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 dicembre 2023) Ex pasionaria del Movimento 5 Stelle, due legislature alle spalle nei gruppi parlamentari pentastellati, Carla Ruocco si fa vedere alla festa di Atreju e tesse le lodi delle sorellee di Fratelli d'Italia: «È una forza politica importante che sta al governo.molto la presidente del Consiglio e la sorella Arianna, che conosco». Ruocco, reduce dalla fallimentare esperienza nel movimento di Luigi Di Maio, non ha escluso un avvicinamento alla destra: «Che problema ci sarebbe? C'è un interesse». A partire, spiega, dai «temi. Mi interessa approfondire, qui si parla di cibo, di autenticità, di salute e io sono una cittadina che si informa». Ruocco non ha nascosto la sua stima per la presidente del Consiglio: «La, mi piace l'idea che ci sia una donna in quel posto. È un passo importante che dovremmo valorizzare di più».