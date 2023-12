Amici 23 | sul web nasce la ship tra Holden e Sarah

Nel daytime di Amici 23 è arrivata una comunicazione per Anna Pettinelli sulla punizione scelta per Matthew . (comingsoon)

Di Romano Pesavento: È presente dall’8 dicembre in edicola e libreria il cartonato “Tex Willer . Il mio amico Hutch” , edizioni Bonelli, sceneggiatura ... (noinotizie)

Wax, noto per la sua partecipazione alla ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha recentemente fatto parlare di sé sui social. Il ... (anticipazionitv)

Amici 23 - Lil Jolie ultima in classifica : il like a un post polemico sul web non passa inosservato

Per la prima volta ad Amici 23, Lil Jolie è finita ultima in classifica e sembra che non l'abbia del tutto digerita. Ecco cosa è successo! (comingsoon)