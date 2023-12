Amici 23 | Luca Jurman duro contro Mida | “Ma per voi è normale che uno che dice di essere un cantante…”

Leggi su isaechia

(Di domenica 17 dicembre 2023) Il vocal coach, professore didi Maria De Filippi dal 2007 al 2011, ha espresso unparere sulle ultime dichiarazioni dell’allievo. Già in passatoha più volte “attaccato”, sostenendo che agli allievi dovrebbevietato l’uso dell’autotune. Forte della sua credibilità in quanto musicista e produttore discografico,ha un nutrito seguito sui social. Proprio sulle piattaforme digitali, specialmente TikTok, è solito esprimere la sua opinione suanche con toni poco diplomatici. Lo scorso ottobre, ad esempio, ha pubblicato un video in cui ha fatto riferimento alla proposta avanzata dalla coach Lorella Cuccarini, che aveva chiesto alla produzione di far esibire tutti ...