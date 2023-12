Amici 23 | Lil Jolie batte Giulia Un nuovo arrivo nella Casetta | le classifiche di inediti e ballo

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 17 dicembre 2023)23 in onda su Canale Cinque: cosa è accaduto durante la puntata del talent condotto da Maria De Filippi Questo pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del talent di Canale Cinque23 di Maria De Filippi, l’ultima per l’anno solare 2023. In apertura di puntata si è consumata la sfida tra due cantautori, Yuma e Malia. Entrambi sono stati ascoltati dai professori di canto che, nonostante il talent abbia preso piede sulle reti Mediaset da mesi, continuano a sostenere i casting per capire se, magari, c’è qualche altro talento meritevole di entrare in. Anna Pettinelli ha chiesto che ad entrarescuola fosse Yuma, un ragazzo di 18 anni sul quale si è così espresso: “L’abbiamo visto recentemente, aveva incontrato il nostro favore, è un ragazzo molto versatile, mi sembra già instradato con un ...