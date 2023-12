Amici 2023 | eliminati | chi è stato eliminato oggi | 17 dicembre

Leggi su tpi

(Di domenica 17 dicembre 2023)– Chi ènel corso della puntata diin onda, domenica 17, alle ore 14 su Canale 5? Nel corso della puntata, registrata nei giorni scorsi, non ci sono stati. Lil Jolie, in sfida per volere di Rudy Zerbi dopo essere risultata ultima nella gara della scorsa puntata, ha vinto la gara. Nella scuola è entrato un nuovo allievo, un cantante di nome Malia. Sarah, ultima nella gara di canto, ha riconsegnato la propria maglia. I concorrenti in gara Sono 19 gli allievi entrati nella scuola di, con i rispettivi professori. Vediamoli insieme: CANTANTI Matthew, 22 anni (scelto da Anna Pettinelli e Rudy Zerbi) Mew, 24 ...