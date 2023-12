Amedeo Grieco | chi sono la moglie Maria Finizio e i figli Federico e Alice

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 dicembre 2023)è legato alla, donna lontana dal mondo dello spettacolo: dalla loro unionearrivatinati rispettivamente nel 2015 e nel 2018, la dedica allaOggi Pio esaranno tra gli ospiti di Domenica In, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno dove presenteranno il nuovo film “Come Può Uno Scoglio” in uscita nelle sale il prossimo 28 dicembre. A differenza del socio Pio che si è spostato ,ha deciso di continuare a vivere nella città natale, Foggia insieme alla. I due si ...