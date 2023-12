Alla prossima sei fuori | Sgnorini dà l' ultimatum | chi rischia la squalifica

Leggi su iltempo

(Di domenica 17 dicembre 2023) Cartellino giallo a Massimiliano Varrese. Al Grande Fratello tiene banco il caso dei comportamenti dell'attore visti da molti come aggressivi soprattutto nei confronti delle donne e degli scontri assidui con Beatrice Luzzi. Alfonso Signori nell'ultima puntata del reality di Canale 5 ha spiegato: “Dopo 97 giorni il suo rapporto con Beatrice è ai minimi termini. Dopo il reset la situazione è andata sempre più peggiorando spesso per il comportamento irrispettoso nei confronti di Beatrice. Vogliamo chiarire con lui una volta per tutte per fargli capire quello che potrebbe essere il suo futuro all'interno della casa”. Varrese è stato così "convocato" in Mistery Room e davanti agli articoli sulla polemica mostratigli afferma: “Sono una persona che si è sempre messa in discussione. Sono una persona passionale, fisica, focosa, ma in questo non c'è mai stata l'intenzione di nuocere a ...