Alessandro Borghese 4 Ristoranti | Sfide Culinarie Imperdibili! Prima TV su Sky e NOW

(Di domenica 17 dicembre 2023) Il van diriparte da nord a sud per l’Italia, ma anche stavolta lo chef che può confermare o ribaltare ogni risultato userà degli aerei per andare a cercare, all’estero, i miglioriitaliani.Ripartono domenica 17 dicembre su Sky e in streaming su NOW ledell’iconico show, per un nuovo e inedito viaggio che tornerà al di fuori dei confini italiani toccando Costa Azzurra e Lisbona, e si sposterà, in Italia, tra Oltrepò Pavese, Ravenna, Sardegna, Gorizia, Lucca, Monza, Mantova.Ed è proprio la Costa Azzurra latappa del viaggio Sky Original prodotto da Banijay Italia. Un luogo fantastico che sorge circondato dal mare cristallino e ricco di borghi pieni di storia immersi nelle alture della Provenza, un tratto di costa famoso in tutto il ...