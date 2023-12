(Di domenica 17 dicembre 2023) Nel nostro Paese è in aumento chi non riesce a pagare la rata o la pigione. E tanti finiscono spesso in povertà. Questa è l'Italia, in particolare, delle famiglie con figli aco che ormai vivono in affitto senza potersi permettere la casa di proprietà, circa 5,2 milioni (ovvero il 20,5% del totale) secondo Istat Segui su affaritaliani.it

Affitti da record e mutui troppo cari: cresce l'emergenza abitativa in Italia

All’asta la Lamborghini Diablo più rara di sempre. Le foto

Una SV Roadster, prodotta in soli due esemplari e in condizioni eccezionali, come appena uscita di fabbrica. L’unica possibilità di averla è formulare un’offerta in busta chiusa ...