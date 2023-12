Affitti brevi | mutui e pensioni dei medici | ecco la «nuova» manovra pronta per lo sprint finale - In corso lo sciopero dei camici bianchi

(Di domenica 17 dicembre 2023) Disco verde della Commissione Bilancio, il provvedimento è atteso in Aula mercoledì 20 dicembre, per il voto sulla fiducia venerdì mattina

In arrivo grosse novità per chi ha degli immobili che usa con formule di Affitti brevi , inerente al pagamento della cedolare secca. La stretta del ... (informazioneoggi)

Manovra Finanziaria 2024. Ecco le novità

Per i proprietari di immobili, la cedolare secca sugliè al 21 per cento su un solo appartamento, al 26 per gli eventuali altri. Arriva il fondo per l'integrazione di salari e stipendi ...

Le misure sulla casa nella prossima Legge di Bilancio 2024: le novità su Imu, mutui e affitti brevi Fanpage.it

Affitti brevi, sale la cedolare secca. Quando si può pagare il 21% Corriere della Sera

Cedolare secca al 26 per cento dal 1° gennaio 2024: cosa cambia per gli affitti brevi

Cedolare secca al 26 per cento sugli affitti brevi dal 1° gennaio 2024. L'emendamento dei Relatori alla Legge di Bilancio, approvato in Commissione in Senato, prevede in ogni caso la possibilità di sc ...

