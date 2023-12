“Affari tuoi” | chi è davvero il “dottore” | i retroscena della trasmissione

(Di domenica 17 dicembre 2023) News tv. “”, ecco chi è il “”: finalmente si scopre la verità – Tra i programmi cult di Rai 1 senz’altro “”. In onda per la prima volta il 13 ottobre del 2003, laè ancora oggi tra le più seguite. Ma c’è un personaggio che più di ogni altro attira l’attenzione degli spettatori. Stiamo parlando del “”, l’uomo misterioso che al telefono con Amadeus avanza le offerte per i concorrenti. Chi è? Cosa sappiamo di lui? (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “L’Eredità”, ecco chi sarà il nuovo conduttore: fatta la scelta tra Insegno e Liorni Leggi anche: “Domenica In”, chi prende il posto di Mara Venier: il nome choc di Amadeus Chi è il “”? Chi si cela ...

Affari Tuoi è diventato un programma cult della tv italiana. Ogni sera milioni di telespettatori si perdono in mezzo ai pacchi da aprire per capire ... (liberoquotidiano)

Affari Tuoi, ecco chi è il "Dottore": la rivelazione dietro le quinte

è diventato un programma cult della tv italiana. Ogni sera milioni di telespettatori si perdono in mezzo ai pacchi da aprire per capire quale possa essere il vento della fortuna che ...

Affari Tuoi, gelo in studio: è gravissimo quanto accaduto (1 / 2)

Vediamo che cosa è successo ad Affari Tuoi, nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Qualcosa di davvero assurdo, i dettagli nel nostro articolo di seguito.

Palermo, quattro colpi in un mese nel deserto di via Roma: “Non molliamo”

PALERMO- Quell’angolo tra via Roma e la stazione centrale, quando cala il buio, diventa una trincea. Si abbassano le saracinesche per filare via, in fretta, guardandosi le spalle. Dal tramonto all’alb ...