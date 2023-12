AEW | Toni Storm scoprirà la sua prossima avversaria a Dynamite | Riho vs Saraya e non solo mercoledì prossimo

(Di domenica 17 dicembre 2023) La AEW ha annunciato chesi sfideranno nellapuntata diin programma a Oklahoma City. Un vero e proprio #1 Contender Match, visto che chi vincerà tra le due staccherà un biglietto di sola andata per Worlds End, per provare a strappare l’AEW Women’s Championship a. Timeless allora aspetterà interessata il responso del match, che èuno dei diversi annunciati per la puntata. Toccherà ovviamente e nuovamente al Continental Classic, con la Gold League giunta quasi alla fine. I match di cartello saranno sicuramente Jon Moxley vs Jay White e RUSH vs Swerve Strickland, mentre chiude il quadro un Mark Briscoe vs Jay Lethal quasi inutile con entrambi a quota 0 punti. Confermato anche un altro incontro, tra Roderick Strong ...

