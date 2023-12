AEW | Thunder Rosa torna a Collision e salva Abadon

(Di domenica 17 dicembre 2023)è finalmenteta. Dopo oltre un anno di assenza l’ex campionessa mondiale femminile èta sul ring per difendereda Julia Hart e Skye Blue. Dopo il match vinto agevolmente da The Living Dead Girl su Jazmin Allure, proprio come accaduto la settimana scorsa, la campionessa TBS Julia Hart è apparsa sul ring per provocareche, a differenza di una settimana fa, ha deciso di reagire attaccando la dama della House of Black. In quel momento al confronto tra le due si è unita Skye Blue schierandosi però, a grande sorpresa, al fianco di Hart.a quel punto ha abbandonato il tavolo dei commentatori in spagnolo e ha aiutatoa liberarsi delle avversarie, che non hanno tardato a ritirarsi ...

Thunder Rosa was forced to vacate the AEW Women's Championship shortly before All Out 2022, with severe back problems forcing the one-time NWA Women's Champion to spend a prolonged spell on the ...

