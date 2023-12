AEW | Kenny Omega pensava di avere solo un’ernia prima della diagnosi di diverticolite Il report

(Di domenica 17 dicembre 2023) L’ultimo aggiornamento suarriva dal Wrestling Observer. Ladi, resa nota al grande pubblico negli ultimi giorni, non era originariamente ciò che si aspettava, ovviamente, The Cleaner. L’uomo forse più rappresentativostoria AEW ha infatti ipotizzato si trattasse solamente dima, fortunatamente,stesso ha deciso di recarsi in ospedale per capire meglio la situazione. Nonostante non sia previsto al momento un intervento chirurgico,si trova in ospedale da venerdì, dopo aver sofferto molto nell’ultima settimana. Secondo Meltzer, la situazione era parecchio grave già mercoledì a Dynamite, con l’ex NJPW che aveva però sottovalutato il problema all’inizio. Il gonfiore ed il dolore, ...

Kenny Omega health update, situation 'could have been horrendous'

Meltzer noted on today's show that Omega was in a lot of pain before being rushed to the hospital on Friday. Before being diagnosed with diverticulitis, Omega believed the pain was being caused by a ...

10 Worst Case Booking Scenarios For AEW In 2024

Will Ospreay is AEW’s latest major signing. He needs to be booked as a big deal and special wrestler, and he cannot get lost in the shuffle like some other big signings over the last two years have, ...