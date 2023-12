Abbattuto in Calabria l’ecomostro di Torre Melissa

Leggi su ildenaro

(Di domenica 17 dicembre 2023) Roma, 17 dic. (askanews) – Palazzo Mangeruca,abusivo confiscato alla ‘ndrangheta, presente da decenni a, nel Comune di, in provincia di Crotone, simbolo del degrado urbano e del potere criminale, è stato finalmenteoggi, domenica 17 dicembre, alle ore 13.19. L’edificio, un ex mobilifico, di 6 piani – 6000 mq -, che si trovava sulla statale 106, ed era stato dapprima sequestrato (nel 2007) e successivamente confiscato (nel 2009) a Costantino Mangeruca, presunto prestanome della cosca “locale” di ‘ndrangheta, è stato fatto implodere grazie alla tecnica della distruzione controllata attraverso 400 chili di dinamite in microcariche. In occasione di questa storica giornata per la, erano presenti alla demolizione, il governatore della ...