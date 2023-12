A proposito di Schmidt | come sono andati i due mandati da direttore degli Uffizi che potrebbe essere candidato del centrodestra a Firenze?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 dicembre 2023) Per un cospicuo gruppo di dirigenti dei musei statali italiani è tempo di pagelle di fine corso. Tra questi uno in particolare è ilEike, rimbalzato spesso sui giornali negli ultimi mesi e in particolare nelle ultime settimane, anche grazie al fatto che proprio venerdì il ministro Gennaro Sangiuliano lo ha nominatodel museo napoletano di Capodimonte e soprattutto, volente o meno, è per il momento ilin pectore delper le prossime elezioni comunali di. Tutto questo rende l’analisi del suo operato aglinon solo interessante, ma perfino necessaria. Tra il 2015 e il 2023 il ruolo di, ...