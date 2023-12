18 film da vedere se sei un appassionato di auto

Leggi su gqitalia

(Di domenica 17 dicembre 2023) Ferrari, ilche offre uno spaccato sulla vita del fondatore del Cavallino Rampante, è in tutti i cinema italiani. Ma si tratta solo dell'ultima di una lunga serie di pellicole dedicate al mondo dei motori. Chi ama leha a disposizione davvero tanti titoli, peraltro molto diversi tra loro: dai documentari ai cartoni animati, passando per le commedie e ovviamente per il dramma. Isullee sulle corse hanno una lunga storia, iniziata negli anni Sessanta, quando i mezzi tecnici hanno iniziato a permettere un certo tipo di riprese. In ogni lungometraggio che parli di motori, infatti, il tema principale è sempre il modo in cui vengono trattate e realizzate le scene di guida e di velocità. Se una volta, in assenza di effetti speciali, bisognava trovare il modo di riprendere la realtà, negli ultimi anni i ...