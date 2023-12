Zielinski non ce la fa | contro il Cagliari Gaetano favorito su Cajuste Corsport

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 16 dicembre 2023)non ce la fa,ilsu. Lo scrive il Corriere dello sport con Antonio Giordano. C’erano una volta i titolarissimi – e giocavano sempre quelli – e ora non possono esserci, eh no, perché proprio quando Mazzarri aveva pensato ancora a loro, Piotrha alzato la mano e si è quasi arreso per non pregiudicarsi anche la Roma. Un’infiammazione lo inquieta, stamani prova ma è più no che sì. L’obiettivo Champions. Quel mondo lì, così abbagliante, va riconquistato adesso, dalin poi, per starsene nel perimetro luccicante del quarto posto, che Mazzarri vuole riprendersi, inventandosi qualcosa: all’ultimo momento, proprio in quella che chiamano rifinitura, il centrocampo ha perso uno dei riferimenti – ...