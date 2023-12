Zazzaroni | scuse ai tifosi | “Nessuna foto di Mihajlovic con la maglia della Lazio | mi assumo responsabilità”

Leggi su sportface

(Di sabato 16 dicembre 2023) Ivan, direttore del Corriere dello Sport-Stadio, è intervenuto a Radio Deejay nel programma condotto da Fabio Caressa. In apertura il giornalista ha voluto pubblicamente scusarsi con i. Il motivo è rappresentato dalla pagina del Corriere dedicata oggi a Sinisa, scomparso esattamente un anno fa dopo una lunga malattia. Sul quotidiano stamani sono comparse tante immagini del serbo, macon la. Un dettaglio non di poco conto, come confermato dallo stesso: “Devo fare le mieal tifo laziale. Un anno fa morì Sinisa, tutti sappiamo come, e nella pagina con un mio articolo, uscita oggi, ci sono duecon la ...