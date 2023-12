Yves Saint Laurent investe ancora in Italia | inaugurata una nuova pelletteria a Scandicci L’investimento da 30 milioni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 16 dicembre 2023) Il potere del Made in Italy fa centrouna volta: a conquistare le campagne toscane questa volta è. Una delle maison di Keiring ha ridato vita a uno stabile dismesso di, restituendo un vero e proprio laboratorio di: il progetto E non è molto distante dalle manifatture di Gucci, Prada, Montblanc e Dior, che ha inaugurato l’Atelier maroquinerie. Si tratta di ben 28mila metri quadrati dedicati allo sviluppo prodotto, modelleria, prototipia, ricerca materiali e ricerca tecnica, taglio, produzione e magazzino per borse, valigie e piccola. In uno stabile che era una ...