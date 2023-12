Xavi: "Situazione irreale, ricevo messaggi come se mi fossero morti i genitori..."

Non voglio fallire, soprattutto non il club della mia vita.' Per'c'è un'irrealtà in ciò che ... 'Unfa mi dicevate che sarei stato il Ferguson del Barça, e ora sono per strada. Stabilità. ...

Xavi: “Un mese fa ero il Ferguson del Barça, oggi sono sulla strada…” ItaSportPress

Xavi contro un giornalista: spiattella davanti a tutti quello che gli diceva un mese fa Fanpage.it

Xavi: “Un mese fa ero il Ferguson del Barça, oggi sono sulla strada…”

I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...

Pronostico Valencia-Barcellona, riscatto Xavi Le quote dicono...

Nel ricco palinsesto scommesse del sabato trova posto anche un interessante Valencia-Barcellona. Il ko contro il Girona (che squadra) ha fatto scivolare Xavi a -7 dalla vetta. I blaugrana proveranno a ...