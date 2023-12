WWE | North American Title Match e le semifinali dello US Championship Tournament | ecco la card del prossimo Smackdown

(Di sabato 16 dicembre 2023) La WWE ha annunciato che settimana prossima, nella puntata didenominata “Happy Holidays” e registrata ieri notte, verranno mandate in onda le dueUS: Carmelo Hayes vs Kevin Owens e Bobby Lashley vs Santos Escobar determineranno la finalissima per decretare il nuovo #1 Contender al titolo detenuto da Logan Paul. Ma non solo, visto che l’NXTdi Dragon Lee sarà in palio: lo sfidante di Lee sarà Butch, nonostante il wrestler mascherato debba difendere il titolo nuovamente martedì a NXT. Entrambi gli show sono registrati ma questo annuncio “spoilera”, di fatto, l’incontro di Lee in programma martedì. Chiude il quadro un 4 vs 4 Holiday Havoca tema ...

La dieta da 'cavernicolo' di Brock Lesnar

...contratto con la, comincia la sua carriera nel wrestling alla high school: al primo anno ha già un record di 33 vittorie e nessuna sconfitta. Si iscrive poi al Bismarck Junior College in...

How Vastrakar killed the game on a spinning track

She can hit speeds north of 110kph - the delivery that dismissed Sciver-Brunt was bowled at 111kph - and cause even set batters discomfort. "They [the India seamers] managed to get a little bit of ...

SmackDown: gli spoiler della puntata del 22/12

Torneo #1 Contender per il titolo WWE US – Santos Escobar ha sconfitto Bobby Lashley L’incontro è stato viziato dalle interferenze di Angel Garza e Humberto Carrillo. NXT North American Championship – ...