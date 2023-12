WWE | Liv Morgan andrà davanti al giudice a febbraio

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 16 dicembre 2023) Come vi abbiamo riportato, la WWE Superstar Livè stata arrestata in Florida in quanto trovata in possesso di marijuana. Liv era alla guida della sua auto quando è stata fermata dalla polizia in quanto era stata vista procedere a zig zag. A quel punto è stata trovata in possesso di marijuana e altre droghe sintetiche. Udienza aDopo l’arresto e la successiva libertà su cauzione, Livsi è vista formalizzare le accuse. Dovrà rispondere di possesso di marijuana (20 grammi o meno) e possesso di cannabinoibi sintetici. Liv dovrà presentarsial Tribunale della Contea di Sumty, Florida, il prossimo 2. In quell’occasione dovrà dichiararsi “colpevole” o “non colpevole”.