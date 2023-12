WWE | Gli Speed Match debuttano nella previa di Smackdown

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 16 dicembre 2023) Questa notte, prima della messa in onda di Friday Night, è stato presentato al pubblico un nuovo concept che potrebbe essere presto introdotto dalla WWE. Prima dello show sono stati disputati due incontri sotto la bandiera dell’inedito “WWE“. Le quattro superstar hanno dato vita a due incontri con un limite di tempo di cinque minuti e un sistema di punteggio. Cedric Alexander ha affrontato Axiom mentre Bronson Reed, Nathan Frazier. Fightful Select ha fornito diversi dettagli su questo nuovo concetto. Il sito di notizie ha indicato che Corey Graves e Kevin Patrick hanno commentato gli incontri lampo, e che questi saranno presto introdotti in tutti gli show della federazione (RAW,, NXT e free agent). Entrambi gli incontri sono stati registrati per una futura trasmissione in una data e sede da ...