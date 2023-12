WWE | Charlotte Flair verrà operata nel periodo delle festività natalizie

(Di sabato 16 dicembre 2023)è riconosciuta come la regina della divisione femminile WWE: la wrestler, infatti, è unapiù vincenti di sempre e la compagnia di Stamford ha sempre avuto grande considerazione del suo status. Purtroppo, nell’episodio dell’8 dicembre di SmackDown, laha riportato un grave infortunio al ginocchio. La situazione era già apparsa molto grave, visto che la wrestler a stento (e in lacrime) è riuscita a terminare il suo match contro Asuka. La diagnosi del suo infortunio, purtroppo, è stata orribile: operazione e nove mesi di stop. Stando a quanto riportato da PWInsider,non è ancora statama l’intervento è stato programmato attorno alle:“...

Survivor Series WarGames: CM Punk torna in WWE, tripudio a Chicago

... Women's WarGames Match Vincitrici: Becky Lynch, Bianca Belair, Shotzi &Flair vs Asuka, ... Dove vedere Survivor Series: WarGames Il PLE dellaè disponibile come sempre soltanto sul...

WWE SmackDown Preliminary Viewership Decreases On 12/15, Demo Also Drops

The post WWE SmackDown Preliminary Viewership Decreases On 12/15, Demo Also Drops appeared first on Wrestlezone.

Bayley declares for WWE women's Royal Rumble match

The 2024 women's Royal Rumble match has its first declared entrant.