Wrestling Megastars | Info & Match annunciati per “La Notte dei Campioni | Richard’s Mania” Chris Masters torna in Italia

(Di sabato 16 dicembre 2023) Lee iper “Ladei”, in programma Domenica 17 Dicembre a Porto Sant’Elpidio (FM) in collaborazione conBBQ: WM LadeiDomenica 17 Dicembre – Porto Sant’Elpidio (FM)Palazzetto dello Sport – Viale Ungheria 80 Inizio Show Ore 16.30 – Biglietti Online QUI: Red Scorpion difenderà l’EWA World Heavyweight Title contro; Bologna Tall Blondes, King Danza, Trucker, VP Dozer e Zodiac si affronteranno per il Trofeo...

Le Info e i Match annunciati per “I Campioni di Domani II”, in programma Venerdì 8 Dicembre al Teatro Centofiori di Bologna, che vede il ... (zonawrestling)

Wrestling Megastars: Info & Match annunciati “I Campioni di Domani II” (Chris Masters torn... Zona Wrestling

Wrestling Megastars – Scontro Finale:Risultati Tuttowrestling

LA Knight's verbal clash with former world champion on SmackDown was terrific, according to wrestling veteran (Exclusive)

Wrestling journalist and Sportskeeda Senior Editor Bill Apter recently spoke about the backstage interaction between Randy Orton and LA Knight.

Intervista a Enrico Petrelli: L'arte dell'arbitraggio (Wrestling Times Podcast)

Siamo lieti di riportarvi l'intervista esclusiva all'arbitro più amato d'Italia: Enrico Petrelli è ospite al WTP per mostrarci di una nuova passione nel wrestling: l'arbitraggio!