WFG Masters di Curling | l’Italia Maschile conquista i quarti di finale

(Di sabato 16 dicembre 2023) Saskatoon – A Saskatoon (Canada) è giunto a compimento il round robin del WFG, terzo appuntamento stagionale del Grand Slam of. Nel settore, la squadra formata da Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) aveva incamerato due vittorie nelle tre partite antecedenti. L’ultimo match, contro gli svedesi del Team Edin, era dunque determinante nell’ottica dell’avanzamento ai play-off. Gli Azzurri si sono imposti per 7-5 partendo in maniera più incisiva rispetto agli avversari (2-1 dopo due end, 4-2 dopo quattro). Il sesto parziale, dove gli scandinavi hanno rubato la mano marcando due punti, ha rappresentato un momento critico. Cionondimeno la compagine tricolore, finita sotto 4-5, ha reagito nel migliore dei modi. Due stone messe a ...