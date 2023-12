Volley | Serie A1 Femminile 2023 24 | Novara passeggia su Bergamo Savino del Bene fa il colpo contro Acqua e Sapone

Leggi su sportface

(Di sabato 16 dicembre 2023) Nella serata di sabato sono andate in scena tre partite delladiche hanno dato vita alla 12esima giornata della regular season. Nelle tre partite non sono mancare belle gare da vedere: infatti,Roma ha fatto di tutto per avere la meglio sudel, attualmente seconda in classifica. Per le romane due set perfetti, ma che non sono riusciti però a far sì cheportasse l’intera posta in palio a casa propria. E’ passata, infatti,delche grazie al tie break ha portato due punti vitali in saccocia, che come detto, valgono il secondo posto in solitaria. Nel match franon c’è stata ...