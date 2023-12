Volley | Modena soffre ma vince in rimonta 3-2 sul campo di Catania nell’anticipo della 12ma di Superlega

Leggi su oasport

(Di sabato 16 dicembre 2023) Sorriso a denti stretti per due adove la Valsa Group, nell’unico anticipogiornata di3-2 un rocambolesco match suldel fanalino di coda Farmitalia. Un passo avanti meno importante di quanto sperava per unapoco continua e spesso pasticciona, un solo punto, il quartostagione, per unache ha giocato un ottimo match ma non è riuscita a concretizzare quando si è trovata avanti 2-1 e in un tie break molto equilibrato. Petrella in avvio si affida allo starting seven che ha sconfitto Trento domenica scorsa, mentre Douglas Silva si affida in banda a Massari, preferendolo a Randazzo.sembra padrone del, si ...