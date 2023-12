“Vogliamo essere chiamate ‘senatrici’ e non ‘senatore' ” In 76 scrivono a La Russa

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 16 dicembre 2023) caption id="attachment 341659" align="alignleft" width="300" Ignazio La/captionDurante una seduta della Terza Commissione del Senato italiano, la senatrice Avs Aurora Floridia ha sollevato una questione rilevante: il mancato utilizzo del linguaggio di genere all'interno dell'ambito istituzionale. Floridia ha evidenziato un episodio in cui, insieme ad altre colleghe, è stata chiamata 'senatore' anziché 'senatrice', nonostante avesse chiaramente espresso la sua preferenza per il riconoscimento al femminile.Questo episodio ha spinto la senatrice, supportata da un gruppo di 76 parlamentari di varie fazioni politiche, a scrivere una lettera al presidente del Senato, Ignazio La. La richiesta principale è quella di garantire che il linguaggio di genere venga rispettato durante i lavori in Aula e nelle Commissioni, permettendo a ogni senatrice di ...