Viste innevate mozzafiato in Cina

(Di sabato 16 dicembre 2023) Pechino, 16 dic – (Xinhua) – Recentemente la neve e’ caduta in molte parti della. Praterie, foreste e tetti si sono coperti di bianco. La scena e’ da sogno e, uno spettacolo per gli occhi. Agenzia Xinhua

Vedere l'alba a Sarangkot, in Nepal

Le vedute spaziano dalle cimedelle montagne alle valli sottostanti, fino a una ... Non ne ho maicosì tante. Credo di essere rimasta così quasi un'ora, con una coperta di lana addosso, a ...

L’Abruzzo del Gran Sasso e Monti della Laga tra strade panoramiche e antichi borghi suggestivi

Itinerario in auto nell'Abruzzo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga per storia e cultura immerse nella natura incontaminata ...

Cosa vedere a Marilleva: piste, estate, bambini, dintorni

Marilleva è una bellissima località sciistica del Trentino nota per le sue lunghe piste da sci e per le attività all’aperto. Sia in estate che in inverno sarà possibile praticare numerosi sport mentre ...