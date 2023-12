Violenza su donne | Schlein | ' maggioranza rinunci a mance e voti emendamento opposizioni'

(Di sabato 16 dicembre 2023) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Veniamo da giorni di forte scossa nel Paese per gli ultimi tragici femminicidi. Come rispondiamo? Lesi stanno unendo in Parlamento con unper destinare tutte le poche risorse lasciate al Parlamento dal governo sul contrasto alladi genere. Latte e metta con noi quei soldi sul contrasto alladi genere". Così Ellyal Forum Pd sull'Europa.

Il sacco di sabbia per arginarne gli effetti nocivi non è bastato: il Superbonus continua ad essere radioattivo. Il ministro dell’Economia Giancarlo ... (feedpress.me)

Atreju, Spalletti: "Confonto con tutti", così silenzia le critiche sinistre

Infine un passaggio sul tema dellasulle: 'Serve un' ora di buon senso a scuola'. 'Spalletti di FdI Non so come la pensa politicamente, penso che non la pensi come noi. È un fratello ...

Lecce, flash mob degli studenti per dire basta alla violenza sulle donne

La manifestazione itinerante è partita da Porta Napoli e raggiunto piazza Sant'Oronzo. Coi ragazzi del Fermi c'erano le segreterie di Cgil e Uil ...

Ora tocca a noi, Bonino e Sala lanciano la campagna contro la violenza sulle donne

La leader radicale chiama a raccolta i sindaci delle principali città per una iniziativa trasversale “dagli uomini per gli uomini” ...