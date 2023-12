Viola le prescrizioni dell’autorità giudiziaria | 47enne arrestato

Leggi su anteprima24

Questa notte, i Carabinieri della Stazione di Serino coadiuvati dai militari del Reparto Operativo di Avellino, hannoundel posto, in esecuzione ad un provvedimento emesso dal Tribunale di Avellino su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia di Napoli, il quale disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell'uomo. Il, già agli arresti domiciliari per i reati di "associazione di tipo mafioso, estorsione e turbata libertà degli incanti",ndo leimpostegli dal Giudice sul divieto di avere contatti con l'esterno, veniva raggiunto da aggravamento di misura cautelare. Dopo le formalità di rito è stato associato alla casa circondariale di Bellizzi Irpino.