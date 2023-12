VIDEO – Genoa-Juventus 1-1 | Serie A | gol e highlights della partita

Leggi su inter-news

(Di sabato 16 dicembre 2023), anticiposedicesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. STAVOLTA NIENTE CORTO MUSO –1-1 nell’anticiposedicesima giornata diA. Lasi ferma in Liguria e non passa sopra l’Inter in attesadei nerazzurri domani con la Lazio. Ilnon è proprio ermetico in difesa e si esibisce in una galleria degli orrori, certificata al 27? quando Milan Badelj regala palla a Dusan Vlahovic per l’assist a Federico Chiesa steso ...