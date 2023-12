Viaggio tra gli stadi più strani del mondo

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 16 dicembre 2023) Il più isolato è quello di Mahibadhoo, alle Maldive: si trova in un atollo, per arrivarci ci vuole un fuoribordo e almeno un’ora e un quarto didalla capitale Malè, per questo la squadra locale può solo allenarsi ma mai ospitare partite, e gioca sempre in trasferta. Il più alto è quello di Sagarmatha, in Nepal: è stato costruito a tremila metri di altitudine, lungo la strada che conduce al campo base dell’Everest. Il più ondoso è quello di Marina Bay, a Singapore: si chiama The Float, è galleggiante, allestito sul mare, però le tribune sono sulla terraferma. Il più protetto è quello di Traù, in Croazia: è fra due siti classificati nel patrimonio mondiale dell’Unesco, il castello di Camerlengo e la torre di San Marco, del XV secolo. Il più sciistico (sì: esistono anche quelli sciistici) è quello a Pyeongchang, nella Corea del Sud: costruito sull’area di ...