Viadotto Sente-Longo | Finanziati i Lavori per la Riapertura | Marone Soddisfatto

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 16 dicembre 2023) Campobasso - L'assessore aiPubblici della Regione Molise, Michele, ha annunciato con soddisfazione l'approvazione dei finanziamenti per lain sicurezza del, chiuso dal 2018 a seguito di verifiche post sisma. Il, con la sua imponente campata di 185 metri, è stato progettato negli anni '70 per servire le zone interne del Molise e dell'Abruzzo., insieme al presidente Francesco Roberti e all'intera Giunta Regionale, ha espresso gratitudine per la notizia giunta dal ministero delle Infrastrutture nella serata di ieri. L'assessore ha ringraziato il ministro Salvini per la considerazione nei confronti del Molise e il Capo di Gabinetto del Mit, Alfredo Storto, per aver messo a disposizione tutti ...