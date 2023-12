Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 16 dicembre 2023)DEL 14 DICEMBREORE 19.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE ALL ALTEZZA DI SELVA CANDIDA AL MOMENTO LA CIRCONE è TORNATA REGOLARE MENTRE UN INCIDENTE CREA LUNGHE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE TIBURTINA E TORRE ANGELA PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE è In vigore il Piano della mobilità e del trasporto pubblico per le festività natalizie, con provvedimenti speciali per le festività. oggi attive le linee gratuite Free1, Free2 e 100, per raggiungere la zona centrale della città. INFINE, SULLAVITERBO PER COSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI ARMAMENTO ALLA STAZIONE DI VITERBO FINO ALLE ORE 24 DI DOMANI 17 DICEMBRE SERVIZIO ATTIVO ...