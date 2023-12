Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 16 dicembre 2023)DEL 14 DICEMBREORE 17.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA SELVA NERA PROSEGUENDO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE LAURENTINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA CODE ALTEZZA SALARIA IN USCITA DALLA CAPITALE CODE SULLA VI ACRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA VITINIA VERSO OSTIA Infine per chi sta percorrendo La tangenziale dicode nelle due direzioni Tra flaminia e salaria DA MARO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, A PIU’ TARDI CON UN NUOVO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral