Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2023 ore 13 | 30

(Di sabato 16 dicembre 2023)DEL 15 DICEMBREORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAA CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA RESTANO DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ FORTEMENTE RALLENTATO A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO A VIA TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO; RACCORDO DOVE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALL’USCITA PER VIA LAURENTINA FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA; IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA, E A SUD DELLA CAPITALE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA; IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-PISA LA CIRCONE E’ ...