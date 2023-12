Verdetto televoto 16 dicembre | chi lascia il GF

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 16 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione GF, trapela ildel: chi sarà eliminata nella puntata del 162023. Svelati i dati sul reality di Alfonso Signorini!DEL 162023: CHI USCIRA’ STASERA DALLA CASA DEL GF- Manca sempre meno alla nuova puntata del GF 2023, Reality Show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e seguito da oltre 3 milioni di spettatori, in cui 2 concorrenti sono a rischio eliminazione: stiamo parlando di Grecia Colmenares e Sara Ricci, che secondo le preferenze espresse dal web, sono ...