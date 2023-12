Ventura | “Il Napoli ha l’obbligo di entrare in Champions Mazzarri fa di necessità virtù”

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 16 dicembre 2023) Gian Piero, doppio ex della sfida tra Cagliari e, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino. Quste le sue dichirazioni: “Riportare la serenità nello spogliatoio era il primo compito che avevae lo ha fatto. Era importante, ma ovviamente non è sufficiente. È anche vero che finora non ha avuto il tempo per fare altro perché ilsta giocando ogni tre giorni. Ma i primi tempi degli azzurri sono assolutamente positivi: si sono riviste la voglia di giocare e anche le giuste distanze”.e Cagliari sono piazze diverse con aspettative diverse. Gli azzurri hannominimo diin, per i sardi c’è l’obiettivo salvezza. Parliamo di due mondi diversi.sta facendo di ...