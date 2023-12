Vaticano | cardinale Becciu condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione

(Di sabato 16 dicembre 2023) (Adnkronos) – Il Tribunale delhailAngeloa 5e 6dinell’ambito del processo per lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo di Londra. L’accusa aveva chiesto 7e tre. Il tribunale delha altresìad 8 mila euro di multa e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nel dettaglio, ecco le altre condanne inflitte dal Tribunalenel processo per lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo di Londra: René Brulhart e Tommaso Di Ruzza multa di euro millesettecentocinquanta; Enrico Crasso alla pena disette ...

Processo in Vaticano, il cardinale Becciu condannato

... certamente inusuale, per complessità quantitativa e qualitativa, per lo Stato della Città del". Pignatone ha voluto ringraziare i presidenti del Governatorato, ilBertello prima e ...

Fondi Santa Sede: emessi 37 anni di carcere, mons. Carlino da Lecce unico assolto

LECCE - Nel processo conclusosi oggi in Vaticano sulla gestione dei fondi della Segreteria ... Mauro Carlino, ex segretario personale del cardinale Angelo Becciu, ex funzionario dell’Ufficio ...

Si è concluso con condanne complessive a per complessivi 37 anni e un mese di reclusione il processo in Vaticano sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato e la compravendita del Palazzo di Lo ...