Val d’Isère | un errore e l’influenza fermano Sofia Goggia | è quarta in discesa

Leggi su bergamonews

(Di sabato 16 dicembre 2023) Seconda gara stagionale dilibera, seconda volta chemanca la vittoria. Dopo il secondo posto di St. Moritz, la bergamasca in Valdeve accontentarsi dellapiazza (e di essersi ripresa il pettorale rosso di leader di specialità), in una giornata iniziata in condizioni di salute non ottimali a causa del. A trionfare sulla pista francese è Jasmine Flury, campionessa mondiale in carica, in una gara che ha riservato parecchie sorprese.è scesa con il pettorale numero 15, dopo che le avversarie, tra cui Stuhec, Weidle e Gut, non sono riuscite neanche ad avvicinarsi al podio. Il riferimento cronometrico piazzato dalla svizzera è rimasto imbattuto.ci ha provato con una buona partenza e un secondo ...