Val d' Isere | Goggia fuori dal podio | Influenzata ma non è una scusa

(Di sabato 16 dicembre 2023) Sofia Goggia ci prova ma chiude al quarto posto la discesa libera di Val d'Isère valida per la Coppa del mondo femminile. L'italiana, va sottolineato, dopo il successo a St. Moritz, era debilitata in questi ultimi giorni da malesseri di stagione.

La svizzera sul podio con Haehlen e Huetter, ottava Federica Brignone. VAL d'Isere (FRANCIA) - Doppietta svizzera nella discesa femminile in Val d'Isère.

“Sono un po’ influenzata e oggettivamente non sono nel pieno delle mie energie, ma non può essere una scusa. Ho sbagliato in un punto dove non ... (sportface)

Seconda gara stagionale di discesa libera, seconda volta che Sofia Goggia manca la vittoria. Dopo il secondo posto di St. Moritz, la bergamasca in ... (bergamonews)

Pagelle discesa FEMMINILE VAL d'Isere Sabato 16 dicembre. Jasmine Flury, 9: è un atleta cui di sicuro non difetta la fortuna. Prima di oggi vantava un solo podio in carriera.

Le urla della campionessa canadese Stefanie Fleckenstein hanno rimbombato per tutte le Alpi terrorizzando sportivi presenti e spettatori da casa.

Val d'Isere – Se la discesa libera maschile sorride con il ritrovato trionfo di Dominik Paris in Val Gardena, quella femminile applaude la svizzera Jasmine Flury.

Sofia Goggia ci prova ma chiude al quarto posto la discesa libera di Val d'Isère valida per la Coppa del mondo femminile. L'italiana, va sottolineato, dopo il successo a St. Moritz, era debilitata in questi ultimi giorni da malesseri di stagione. Non era al meglio.

Stefanie Fleckenstein, terribile caduta in discesa libera: urla e paura

Attimi di paura in Val d'Isere, durante la prova di discesa libera femminile valida per la Coppa del Mondo. Stefanie Fleckenstein è rimasta coinvolta in una rovinosa caduta sul traguardo.