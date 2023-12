Uomini e Donne | l’ex tronista Giacomo Czerny operato d’urgenza | le sue condizioni

Leggi su dilei

(Di sabato 16 dicembre 2023)diè statoin seguito a un aneurisma cerebrale. A raccontare della sua ultima disavventura con la salute è stato proprio lui tramite Instagram, in cui ha ringraziato il personale sanitario e ha dato un primo aggiornamento sulle sue attualiche procederebbero tra alti e bassi.per aneurisma cerebrale Un forte mal di testa che non passava e il dubbio sciolto da una risonanza magnetica che l’ha messo di fronte a una durissima realtà.ha voluto raccontare in prima persona dell’incubo che ha appena attraversato e che non si sarebbe mai aspettato di ...